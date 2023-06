Polizei Köln

POL-K: 230619-4-K/BAB Transporter-Fahrer fährt auf A 59 in Leitplanke und stirbt

Köln (ots)

Auf der Bundesautobahn 59 ist am Montagvormittag (19. Juni) ein 65 Jahre alter Fahrer eines Transporters bei einem Verkehrsunfall in Höhe der Anschlussstelle Wahn gestorben. Zeugen beobachteten gegen 10.50 Uhr, wie der Fiat Ducato des Mannes nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit der Leitplanke kollidierte. Wenige Meter weiter kam das Fahrzeug zum Stehen. Eine Polizistin, die in ihrer Freizeit ebenfalls in Richtung Königswinter unterwegs war, eilte zur Hilfe und begann umgehend mit Wiederbelebungsmaßnahmen, bis Rettungsdienst und Notarzt vor Ort eintrafen.

Während der Unfallaufnahme war die A 59 für etwa eine Stunde in Fahrtrichtung Königswinter gesperrt. Die Ermittler gehen Hinweisen auf einen möglichen internistischen Hintergrund als Unfallursache nach. (cr/kk)

