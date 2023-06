Polizei Köln

POL-K: 230619-3-K Raubüberfall bei fingiertem Handy-Verkauf in Sülz - Komplize mit Bayern-Trikot - Zeugensuche

Köln (ots)

Am Samstagmorgen (17. Juni) sollen zwei circa 20-jährige, dunkelhaarige Männer an der Remigiusstraße in Köln-Sülz versucht haben, einem 41 Jahre alten Mann sein Portemonnaie zu entreissen. Gegen 8.20 Uhr sollen die Räuber den Geschädigten niedergeschlagen und getreten haben, bevor sie mit der einzig erbeuteten hellgrauen Basecap des Verletzten in Richtung Universitätsstraße geflüchtet seien.

Einer der Flüchtigen hatte zuvor auf einer Verkaufsplattform im Internet ein iPhone inseriert. Nachdem der spätere Geschädigte sein Interesse bekundet hatte, vereinbarte der vorgebliche Verkäufer das Treffen vor einem Mehrfamilienhaus. Hierzu erschien der circa 1,80 - 1,90 Meter große, mit weißem Hemd und dunkler Hose bekleidete Verdächtige zusammen mit einem etwa 1,70 - 1,80 Meter großen Begleiter. Dieser Mittäter trug ein Fußball-Trikot des FC Bayern München und eine kurze Hose.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet Zeugen dringend um Hinweise zu den beschriebenen, mutmaßlichen Räubern unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

