POL-IZ: 221227.2 Meldorf: Alkoholisiert auf dem Mofa unterwegs

Rehm-Flehde-Bargen (ots) - Am vergangenen Freitag ist es in Rehm-Flehde-Bargen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Die Bewohner waren ortsabwesend, der Einbrecher erbeutete Bargeld. Im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 18.20 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus im Birkenweg. Er durchsuchte das Innere in Teilen und ...

