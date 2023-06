Polizei Köln

POL-K: 230619-2-K Mutmaßlicher Räuber trug schwarzen Trainingsanzug und schwarze Basecap - Zeugensuche

Köln (ots)

Auf der Arno-Holz-Straße in Köln-Lindenthal sollen am frühen Sonntagnachmittag (18. Juni) zwei circa 17-18-Jährige versucht haben, einen Fußgänger (18) zu berauben. Gegen 13.50 Uhr hätten die Jugendlichen ihn aufdringlich gefragt, "was er dabeihabe", so der Geschädigte später gegenüber Polizisten. Währenddessen habe der circa 1,85 Meter große, aktzentfreies Deutsch sprechende Wortführer unvermittelt die Hose des Überraschten abgetastet und ihn in den Bauch geboxt. Dieser Angreifer habe einen schwarzen Trainingsanzug und eine schwarze Basecap getragen. Im Verlauf des sich entwickelnden Handgemenges habe der Verdächtige dem Opfer dann mit einem scharfen Gegenstand eine Schnittverletzung an der Wade zugefügt. Anschließend sei der Angreifer mit seinem Komplizen sowie einem weiteren etwa gleichaltrigen, zunächst abseits stehenden Begleiter ohne Beute in Richtung Lindenburger Allee weggerannt.

Rettungskräfte fuhren den Verletzten zur ambulanten Behandlung in eine Klinik.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet dringend um Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/iv)

