Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Diebstahl eines Katalysators in Nordenham

Delmenhorst (ots)

In der Nacht vom 25. Februar 2023 auf den 26. Februar 2023 entwendeten Täter einen Katalysator aus einem Pkw in Nordenham.

Der VW Passat wurde am 25. Februar, gegen 23:10 Uhr auf dem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Sachsenstraße in Nordenham geparkt. Am Mittag des 26. Februar, 14.30 Uhr, wurde festgestellt, dass der Katalysator ausgebaut wurde.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731-99810 bei der Polizei Nordenham zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell