Polizei Köln

POL-K: 230620-2-K Schlafstätte eines Obdachlosen angezündet - Festnahme

Köln (ots)

In der Nacht zu heute (20. Juni) sind nach aktuellem Ermittlungsstand die Habseligkeiten eines Obdachlosen (43) in der Kölner Innenstadt angezündet worden. Unweit des Tatorts an der Ecke Breite Straße/Mörsergasse nahmen Polizisten einen ebenfalls obdachlosen Tatverdächtigen (48) vorläufig fest. Bei ihm stellten sie einen Koffer mit persönlichen Gegenständen des 43-Jährigen sicher. Dem Festgenommenen wird derzeit vorgeworfen, gegen 4.15 Uhr an der Schlafstätte des Geschädigten Feuer gelegt und anschließend mit dem Koffer geflüchtet zu sein. Der 43-Jährige hatte auf einer Bank neben seinen Sachen geschlafen. Bei dem Versuch, die Flammen zu löschen, zog er sich leichte Brandverletzungen zu, die in einem Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Der Tatverdächtige soll heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (cs/kk)

