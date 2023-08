Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230821-1: Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Brühl (ots)

Zweiter Radfahrer leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Brühl-Badorf ist eine Radfahrerin (61) am späten Freitagnachmittag (18. August) schwer verletzt worden. Ein zweiter Fahrradfahrer (50) wurde leicht verletzt. Rettungskräfte kümmerten sich um die Schwerverletzte und brachten sie in ein Krankenhaus.

Laut ersten Ermittlungen soll der 50-Jährige gegen 17.30 Uhr auf dem Radweg der Straße "Am Birkhof" in Richtung Phantasialandstraße gefahren sein. Die 61-Jährige sei gleichzeitig auf dem Radweg der Phantasialandstraße in Richtung Brühl unterwegs gewesen. Im Einmündungsbereich von Phantasialandstraße und "Am Birkhof" kam es zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer. Beide Verkehrsteilnehmer seien gestürzt und zogen sich die Verletzungen zu.

Hinzugerufene Polizisten sicherten die Spuren am Unfallort und nahmen eine Verkehrsunfallanzeige auf. Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell