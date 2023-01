POL-SBR-STADT: Fahrerflucht mit schwer verletztem Fußgänger

Saarbrücken, Innenstadt (ots) - Am Donnerstag, gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 85-Jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Pkw das Parkhaus "Q-Park Lampertshof" in der Sulzbachstraße in Saarbrücken. Nachdem sie die Schrankenanlage passierte, fuhr sie in Schrittgeschwindigkeit über den angrenzenden Gehweg, um sich in den fließenden Verkehr einzuordnen. Nach Angaben der ...

mehr