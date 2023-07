Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Autodiebe treffen auf Geschädigten und verunfallen auf der Flucht

Bergisch Gladbach (ots)

In der vergangenen Nacht (28.07.) gegen 00:15 Uhr wurde der Besitzer eines Porsche zufällig Zeuge, wie bislang Unbekannte seinen Pkw entwendeten. Der Bergisch Gladbacher hielt sich neben der Einfahrt zu einer Tiefgarage im Odinweg in Bensberg auf und hörte, wie der Motor seines Pkw gestartet wurde. Als er in die Garageneinfahrt blickte, kam sein mit zwei Männern besetzter Porsche auf ihn zugefahren, so dass er zur Seite springen musste. Die Diebe flüchteten mit dem Porsche in Richtung Kardinal-Schulte-Straße und der Geschädigte informierte über Notruf die Polizei. Noch während der Anzeigenaufnahme vor Ort wurde bekannt, dass die Täter rund 20 Minuten später auf der A 4 im Bereich Frechen mit dem entwendeten Porsche verunfallt sind. Dabei verursachten sie Sachschaden und flüchteten zu Fuß vom Unfallort. Die Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Der stark beschädigte Porsche wurde durch die Autobahnpolizei des Polizeipräsidiums Köln im Rahmen der Unfallaufnahme sichergestellt.

Der Besitzer des Pkw beschrieb die Täter wie folgt: circa 20-30 Jahre alt, kräftige sportliche Statur, circa 180 cm groß, beide hatten nach Zeugenangaben ein "südländisches Erscheinungsbild".

Bei Hinweisen zu den Tätern wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg. (ct)

