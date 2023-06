Freiwillige Feuerwehr Sankt Augustin

FW Sankt Augustin: Einladung zur Gedenkfeier. Stadt Sankt Augustin gedenkt der beiden im Einsatz am 18. Juni verstorbenen Feuerwehrleute

Der 18. Juni 2023 wird als dunkelster Tag in die Geschichte der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin eingehen. Zwei erfahrene Feuerwehrleute, Magda und Michael, sind beim Großeinsatz in Sankt Augustin-Niederpleis tödlich verunglückt. Die Stadt hält den Atem an und aus ganz Nordrhein-Westfalen, aus der gesamten Bundesrepublik und zum Teil aus dem Ausland gibt es eine Welle der Solidarität und Anteilnahme. Die Stadt Sankt Augustin richtet eine öffentliche Gedenkfeier aus. Diese wird am Freitag, den 30. Juni 2023 um 17:00 Uhr auf dem Klostergelände der Steyler Missionare (Arnold-Janssen-Straße 30) stattfinden.

Neben Reden von NRW-Innenminister Herbert Reul, Bürgermeister Dr. Max Leitterstorf und dem Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin Herbert Maur werden Geistliche der katholischen und evangelischen Kirche Psalmen und Gebete sprechen. Musikalisch umrahmt wird die Gedenkfeier vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Königswinter, Löschgruppe Eudenbach.

Organisatorische Hinweise:

Die Anreise mit dem öffentlichen Personennahverkehr ist mit der Stadtbahnlinie 66, Haltestelle Sankt Augustin Kloster, sowie mit verschiedenen Busverbindungen (Haltestellen Kinderkrankenhaus (Linie 508) und Sankt Augustin Zentrum (Linien 508, 517, 518, 529, 535, 540)) möglich. Besucherinnen und Besucher aus der Bevölkerung können zudem Parkplätze im Bereich der Steyler Bank und des Museums sowie alle öffentlichen Parkplätze im Zentrumsbereich (ohne gesonderte Beschilderung) nutzen. Der Parkplatz vor dem Klostergebäude steht für die Öffentlichkeit nicht zur Verfügung. Reservierte Parkplätze für externe Feuerwehren stehen am Freibad, an der Skateanlage sowie am ehemaligen Moeller-Kolleg (Steyler Mission Gemeinnützige Gesellschaft für Auswärtige Missionen mbH) bereit. Für die reservierten Parkplatzflächen sind Einlasskontrollen vorgesehen. Das Sankt Augustiner Freibad schließt an diesem Tag bereits um 14:00 Uhr.

Hinweise für Vertreterinnen und Vertreter der Medien:

Da es sich um eine öffentliche Trauerfeier handelt, freut sich die Stadt Sankt Augustin über eine Terminankündigung in Ihren Medien.

Zudem besteht die Möglichkeit, die öffentliche Trauerfeier vor Ort medial zu begleiten. Einerseits ist mit einem großen medialen Interesse zu rechnen, andererseits besteht der verständliche Wunsch der Trauernden, Raum für Trauer zu haben - Trauer, die höchstpersönlich und privat ist, die zu respektieren und zu schützen ist.

Aus diesem Grund ist eine vorherige Akkreditierung bis zum 29.06. 10:00 Uhr verpflichtend. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail an pressestelle@sankt-augustin.de und geben an, für welches Medium Sie berichten wollen, mit wie vielen und welchen Personen (Namen) Sie erscheinen und ob es sich um Bild-/Ton- bzw. Videoaufnahmen handeln wird. Um angesichts der großen Sensibilität die in den Pressekodizes vereinbarten Regelungen zu gewährleisten, fügen Sie bitte ebenfalls einen Scan des Presseausweises bzw. einen Redaktionsauftrag bei. Geben Sie bitte zudem an, ob Sie mit größerem Equipment anreisen und dadurch entsprechende Parkflächen unmittelbar angrenzend benötigen (z.B. Übertragungswagen o.ä.). Zudem ist in Abstimmung, inwieweit Originalton von der Beschallungsanlage angeboten werden kann. Sollte hieran Interesse bestehen, geben Sie bitte auch einen kurzen Hinweis.

Nach Absprache sind O-Töne im Anschluss an die Trauerfeier von StBI Herbert Maur, Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Sankt Augustin, Kreisbrandmeister Stefan Gandelau und Bürgermeister Dr. Max Leitterstorf denkbar. Bitte geben Sie bei der Akkreditierung an, ob und ggf. an welchen O-Tönen Interesse besteht. Anhand der Angaben werden dann möglicherweise verfügbare Zeiten aufgeteilt.

Nach erfolgreicher Akkreditierung erhalten Sie weitere Angaben zum genauen Treffpunkt vor Ort. An diesem Treffpunkt erhalten Sie je angemeldeter Person ein Schlüsselband mit einem Ausweis, das vor Ort sichtbar zu tragen ist.

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass jenseits dessen keine Bild-/Ton- bzw. Videoaufnahmen zulässig sind, da Trauernde nicht erkennbar sein möchten und weitergehende Bildaufnahmen den Charakter der öffentlichen Trauerfeier verändern bzw. nicht ermöglichen würden.

