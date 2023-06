Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Cannabisplantagen im Kreis Heinsberg entdeckt

Kreis Heinsberg (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Aachen und der Kreispolizeibehörde Heinsberg:

Umfangreiche Ermittlungen der Kriminalpolizei Heinsberg führten in den ersten Juniwochen zu Auffindungen von mehreren Cannabisplantagen in 3 Wohnhäusern im Kreis Heinsberg. Insgesamt wurden ca. 2000 Cannabispflanzen in unterschiedlichen Wachstumsphasen vorgefunden. Die Pflanzen sowie das dazugehörige umfangreiche Equipment wurde durch die Polizei sichergestellt und mit Unterstützung des technischen Hilfswerks die entsprechenden Häuser geräumt. Insgesamt 4 tatverdächtige Personen wurden vorläufig festgenommen und auf Antrag der zuständigen Staatsanwaltschaft Aachen dem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an.

