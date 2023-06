POL-HS: Einbruchsdiebstahl

Heinsberg-Dremmen (ots) - Unbekannte Täter beschädigten die Schaufensterscheibe eines Autohauses an der Erkelenzer Straße auf unbekannte Weise, so dass diese splitterte. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen und wertet die Videoüberwachung des Gebäudes aus. Die Tat wurde am Donnerstag (15. Juni) zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr begangen. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde ...

