POL-HS: Neues Konzept "Tandem" verbindet Information und Training für die ganze Familie

Hückelhoven (ots) - Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein Pkw in Brand, der an der Straße Friedrichplatz parkte. Das Feuer wurde am Mittwoch,14. Juni, gegen 3 Uhr entdeckt. Die Feuerwehr löschte die Flammen und die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr