POL-HS: Pkw Brand

Wegberg (ots) - Eine Frau aus Wegberg stellte am 12. Juni (Montag), gegen 14.20 Uhr, ihre Tasche samt Geldbörse nach einem Einkauf in einem Geschäft an der Straße Am Bahnhof in ihren Pkw und brachte den Einkaufswagen zurück. Währenddessen stahlen unbekannte Personen die Tasche samt Geldbörse aus dem Fahrzeug. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: ...

