POL-EL: Haren - Diebstahl von Baustelle

Lingen (ots) - Am Montagabend gegen 20.30 Uhr kam es in der Straße Am Gauer auf einer Baustelle in einem Neubaugebiet zu einem Diebstahl. Bislang unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu einem Baucontainer und entwendeten Getränkedosen. Der Schaden ist bislang noch nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Telefonnummer 0591/870 zu melden.

