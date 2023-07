POL-RBK: Wermelskirchen - 54-jähriger alkoholisierter Fahrer verunfallt

Bergisch Gladbach / Burscheid (ots) - Die Polizei Rhein-Berg hat am gestrigen Mittwoch (26.07.) gleich zwei Führerscheine nach Trunkenheitsfahrten sichergestellt. Atemalkoholtests bei zwei Verkehrsteilnehmern ergaben Werte von 3,5 Promille in Burscheid und 1,2 Promille in Bergisch Gladbach. In Burscheid meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 08:40 Uhr einen ...

