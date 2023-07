Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach

Burscheid - Zwei Fahrer mit hohen Promillewerten angehalten

Bergisch Gladbach / Burscheid (ots)

Die Polizei Rhein-Berg hat am gestrigen Mittwoch (26.07.) gleich zwei Führerscheine nach Trunkenheitsfahrten sichergestellt. Atemalkoholtests bei zwei Verkehrsteilnehmern ergaben Werte von 3,5 Promille in Burscheid und 1,2 Promille in Bergisch Gladbach.

In Burscheid meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 08:40 Uhr einen vorausfahrenden Pkw, welcher die Straße in Schlangenlinien befuhr und dabei mehrfach in den Gegenverkehr geriet, sodass dieser abbremsen oder ausweichen musste. Der Melder verständigte die Polizei. Die Polizisten konnten den beschuldigten VW-Fahrer schließlich in der Höhestraße anhalten und kontrollieren. Der 41-jährige Leverkusener zeigte deutliche körperliche Anzeichen, die auf einen vorhergehenden Alkoholkonsum hindeuteten. Zudem war deutlicher Alkoholgeruch in seiner Atemluft wahrnehmbar. Der Fahrer räumte den Konsum ein und stimmte einem Atemalkoholtest zu. Dieser ergab einen Wert von rund 3,5 Promille. Aufgrund dessen musste sich der 41-Jährige einer angeordneten Blutprobenentnahme in einer nahegelegenen Arztpraxis unterziehen. Sein Führerschein wurde umgehend sichergestellt. Der Fahrer muss sich nun im Rahmen eines Strafverfahrens aufgrund Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge von Alkoholgenuss verantworten.

In Bergisch Gladbach befuhr ein Polizist des Verkehrsdienstes im Rahmen einer Fahrradstreife die Kempener Straße, als ihm gegen 17:50 Uhr ein Mercedes-Fahrer auffiel, der während der Fahrt keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Aufgrund dieses Verstoßes wurde der 57-jährige Fahrer aus Bergisch Gladbach angehalten und kontrolliert. Der Bergisch Gladbacher zeigte körperliche Anzeichen, die auf einen Alkoholkonsum hindeuteten. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Der Beschuldigte wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo er sich einer angeordneten Blutprobenentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde sichergestellt und ihm die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt. Auf den 57-Jährigen kommt jetzt ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu. (st)

