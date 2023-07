Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal/Overath - Zwei weitere Schuleinbrüche im Kreisgebiet

Odenthal/Overath (ots)

Im Kreisgebiet wurden am Mittwochmorgen (26.07.) zwei weitere Schuleinbrüche gemeldet. Während die Täter in einem Overather Fall erfolgreich ins Gebäudeinnere kamen, gelang ihnen dies in einer Grundschule in Odenthal nicht.

In der Pérenchiesstraße in Overath verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (25.07.) circa 13:00 Uhr und Mittwoch (26.07.) circa 06:30 Uhr Zugang zum dortigen Schulzentrum. Vermutlich kamen sie über eine Tür in der Turnhalle ins Gebäudeinnere, indem sie diese mit Gewalt öffneten. Nach ersten Angaben von Mitarbeitern der Stadt Overath, wurde lediglich ein Karton mit zwei Displayport-HDMI-Kabeln entwendet. Die beiden Kabel sind von geringem Wert.

In der Sankt-Engelbert-Straße in Odenthal-Voiswinkel bemerkten aufmerksame Handwerker am Mittwochmorgen (26.07.) gegen 08:00 Uhr Hebelspuren sowie einen Sprung in einer Fensterscheibe an der Rückseite eines Grundschulgebäudes. Am Dienstagnachmittag (25.07.) gegen 16:00 Uhr war das Fenster noch unbeschädigt. Es blieb bei einem Versuch.

Die Polizei nahm in beiden Fällen Strafanzeigen auf und verständigte den Erkennungsdienst zwecks Sicherung der Spuren.

Das Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg sucht jetzt nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld der beiden Tatorte beobachtet haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, richtet diese bitte telefonisch an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 02202 205-0. (st)

