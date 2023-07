Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Fulda (ots)

Eine leicht verletzte Person und ein Gesamtschaden in Höhe von 8.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Dienstag (11.07.), gegen 08.30 Uhr in der Lehnerzer Straße in Höhe des dortigen Einkaufsmarktes.

Ein 84-jähriger Mann aus Petersberg wollte mit seinem PKW, einem grauen Daimler Chrysler, vom Parkplatzgelände des Lebensmittelmarktes auf die Lehnerzer Straße in Fahrtricehtung Leipziger Straße einbiegen. Hierbei beachtete der 84-Jährige offenbar aber nicht den auf der Lehnerzer Straße in Fahrtrichtung Niesig fahrenden vorfahrtsberechtigten PKW, ein Smart FORTWO Coupe. In der Folge kam es zu einem Zusammenprall beider Fahrzeuge.

Während der 84-jährige Unfallverursacher glücklicherweise unverletzt blieb, wurde der Fahrer des Smart, eine 31-jährige Frau aus Künzell, leicht verletzt. Sie wurde vorsorglich zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Aufgrund der Beschädigungen an beiden Fahrzeugen waren diese nicht mehr fahrbereit und mussten jeweils durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle geborgen werden.

Gefertigt: Schmitt, PHK`in, Polizeistation Fulda

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell