POL-OG: Gutach, Bühlerstein - Kleinstunfall

Gernsbach (ots) - Am Sonntagabend kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge im Einmündungsbereich der L 564. Ein 51-jähriger Daimler-Fahrer wollte gegen 19 Uhr in den Einmündungsbereich, von einem Wirtschaftsweg aus kommend, auf die L 564 einfahren. Hierbei missachtete der Lenker die Vorfahrt eines 71-jährigen Audi-Fahrers, der die L 564 in Fahrtrichtung Gernsbach, von Loffenau auskommend, befuhr. Es kam zur Kollision der ...

mehr