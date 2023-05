Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Trunkenheit im Verkehr, Vorfahrt missachtet

Gernsbach (ots)

Am Sonntagabend kam es zur Kollision zweier Fahrzeuge im Einmündungsbereich der L 564. Ein 51-jähriger Daimler-Fahrer wollte gegen 19 Uhr in den Einmündungsbereich, von einem Wirtschaftsweg aus kommend, auf die L 564 einfahren. Hierbei missachtete der Lenker die Vorfahrt eines 71-jährigen Audi-Fahrers, der die L 564 in Fahrtrichtung Gernsbach, von Loffenau auskommend, befuhr. Es kam zur Kollision der Fahrzeuge wodurch ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Bei dem 51-Jährigen konnte durch einen Atemalkoholtest ein positives Ergebnis von etwa 1,4 Promille festgestellt werden. Verletzt wurde hierbei niemand und die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den Mann aufgenommen.

/se

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell