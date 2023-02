POL-GÜ: Einmietbetrug in Hotels - Polizei nimmt Täter fest

Neubukow. (ots) - Unbekannte Täter hebelten in der vergangenen Nacht die Eingangstür einer Bäckerei-Filiale in Neubukow auf und gelangten so in das Objekt. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein auf dem Boden befestigter Tresor aus der Verankerung gerissen und entwendet. In dem Tresor befanden sich mehrere Hundert Euro Bargeld. Der Kriminaldauerdienst aus Rostock kam zum Einsatz und sicherte zahlreiche Spuren vor Ort. Ein ...

