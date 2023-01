Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Kamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - schwerverletzte Radfahrerin bei Kollision im Kreisverkehr

Kamen (ots)

Am Samstag, den 21.01.2023, gegen 21:00 h befuhr ein 23 jähriger Bönener die Koppelstraße mit seinem Pkw in nördliche Richtung in Kamen. Am Kreisverkehr Lünener Straße / Westenmauer / Weststraße / Koppelstraße beabsichtigte er die 2. Ausfahrt zu nehmen, um seine Fahrt auf der Straße Westenmauer fortzusetzen. Zum Unfallzeitpunkt befand sich eine 62 jährige Kamenerin mit ihrem Fahrrad bereits im Kreisverkehr und wurde durch den Pkw Fahrer übersehen. In Folge der Kollision stürzte die Radfahrerin und erlitt Kopfverletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht und verblieb dort stationär.

