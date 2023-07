Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Alleinunfall

Künzell. Am Mittwochvormittag (12.07.), gegen 10.30 Uhr, kam es im Bereich eines Parkplatzes eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Frankengrund" zu einem Unfall mit einer leicht verletzten Person. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wollte eine 82-jährige Frau aus der Gemeinde Künzell mit ihrem schwarzen VW Polo rückwärts aus einer Parklücke ausfahren, als sie aus noch unklarer Ursache stattdessen vorwärts eine dortige Böschungskante hinunterfuhr. Die Künzellerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand außerdem Sachschaden von etwa 4.000 Euro.

HEF

Unfallflucht

Bad Hersfeld. In der Zeit von Montag (10.07.), gegen 21:30 Uhr, bis Dienstag (11.07.), gegen 0:45 Uhr, parkte ein 48-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld seinen schwarzen VW Golf 7 in der Lambertstraße Höhe Hausnummer 30 am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß ab. Auf Grund einer Baustelle befindet sich derzeit an dieser Stelle eine Sackgasse. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte, vermutlich beim Wenden mit seinem Fahrzeug, das geparkte Auto. Anschließend verließ der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Das abgestellte Fahrzeug wurde an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen könnte es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um eines mit rotem Lack gehandelt haben. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfall mit Radfahrer

Bad Hersfeld. Am Dienstag (11.07.), gegen 12:35 Uhr, befuhr ein 52-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Fahrzeug die Breitenstraße von der Innenstadt kommend in Richtung der Hochbrücke. Im Bereich der dortigen Kreuzung Breitenstraße/Bismarckstraße in Höhe einer Ampel kreuzte zeitgleich ein 53-jähriger Fahrradfahrer aus Mainhard (Werra-Meißner-Kreis) die Bismarckstraße aus Richtung Reichsstraße kommend in Richtung Hainstraße, auf dem dort vorhandenen Fahrradstreifen. Dabei fuhr der Fahrradfahrer aus noch unklarer Ursache gegen die Frontstoßstange des Pkw, stürzte auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Dienstag (11.07.), gegen 18:50 Uhr, parkte ein 34-jähriger Fahrer aus Bad Hersfeld seinen schwarzen Mercedes CLA 250e ordnungsgemäß auf einem Parkplatz für Elektrofahrzeuge in der Straße "Am Markt", um das Fahrzeug zu betanken. Zu dieser Zeit schob nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ein Fahrrad rechts an dem Pkw vorbei und touchierte hierbei mit der Gepäcktasche des Zweirads den geöffneten Tankdeckel. Dieser riss in der Folge ab und fiel zu Boden. Der Fahrradfahrer hob den Deckel auf, legte ihn auf das Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Alleinunfall

Philippsthal. Am Dienstag (11.07.), gegen 22:15 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Pkw-Fahrer aus Philippsthal mit seinem Fahrzeug die Ortslage Heimboldshausen, "Neue Straße", in Richtung der Straße "Am Stemmgarten". In Höhe der Hausnummer 6 kollidierte der 40-Jährige aus noch unklarer Ursache mit einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Lkw mit Anhänger. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Am Heck des Anhängers entstand geringfügiger Sachschaden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich insgesamt auf rund 11.000 Euro. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Der Pkw-Fahrer wurde zur medizinischen Versorgung in ein Klinikum verbracht. Da der Verdacht auf Alkohol am Steuer bestand, wurde dort zudem eine Blutentnahme durchgeführt.

Polizeistation Bad Hersfeld

