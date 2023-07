Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte - Pedelec gestohlen - Versicherungskennzeichen gestohlen - Kleinkraftrad gestohlen

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch in Kindertagesstätte

Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Dienstag (11.07.) in eine Kindertagesstätte in der Sickelser Straße im Stadtteil Sickels einzubrechen. Dazu überstiegen die Täter einen Zaun und hebelten danach erfolglos an einem Fenster. Es entstand rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pedelec gestohlen

Künzell. In der Friedrich-Fröbel-Straße im Ortsteil Bachrain brachen Unbekannte zwischen dem 29. Juni und dem 9. Juli in den Keller eines Mehrfamilienhauses ein und stahlen ein Pedelec. Das blaue Zweirad des Herstellers Canyon hat einen Wert von rund 2.800 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versicherungskennzeichen gestohlen

Fulda. Zwischen Montagabend (10.07.), gegen 19 Uhr, und Dienstagabend (11.07.), gegen 19 Uhr, stahlen Unbekannte in der Tannenbergstraße das Versicherungskennzeichen 820BAG eines Motorrollers, der am Straßenrand stand. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kleinkraftrad gestohlen

Ebersburg. In der Straße "Mittbach" im Ortsteil Schmalnau stahlen Unbekannte von der Terrasse eines Einfamilienhauses in der Nacht zu Dienstag (11.07.) ein rotes Kleinkraftrad des Herstellers Surron. Am Elektrofahrzeug im Wert von rund 4.800 Euro war zum Tatzeitpunkt kein Akku vorhanden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

