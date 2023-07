POL-OH: POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen (FOTO) Vermisste Person

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Kindertagesstätte Bebra. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag (10.07.) ein Fenster einer Kindertagesstätte in der "Hessischen Straße" in Weiterode auf. Anschließend betraten die Einbrecher unbefugt die Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Es entstand jedoch Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an ...

