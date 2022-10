Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 47 Jahre alter Radfahrer am Donnerstag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 17:00 Uhr in Ludwigsburg in einen Verkehrsunfall verwickelt worden war. Der 47-Jährige fuhr mit seinem Rad die Carl-Goerdeler-Straße entlang und passierte an der Einmündung zur Schwieberdinger Straße einen Fußgängerüberweg in Richtung der BAB 81. Zur selben Zeit bog ein 31-jähriger LKW-Lenker, der auf der Schwieberdinger Straße stadtauswärts fuhr, verbotswidrig nach links in der Carl-Goerdeler-Straße ab. Mutmaßlich, da sich der Radfahrer dann im toten Winkel des 31-Jährigen befand, kam es zur Kollision, bei welcher der 47-Jährige stürzte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro.

