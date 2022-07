Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Anwohnerin verhindert E-Bike-Diebstahl

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Samstag, 16. Juli, konnte eine 46-jährige Frau im Bremerhavener Stadtteil Lehe den Diebstahl eines E-Bikes vereiteln.

Die Bremerhavenerin befand sich in ihrer Wohnung am Bürgermeister-Kirschbaum-Platz, als sie ein lautes Piepen vernahm. Sie schaute aus dem Fenster und beobachtete, wie sich ein Mann an einem Elektrofahrrad zu schaffen machte. Der Ton stammte offenbar von der ausgelösten Alarmanlage des Rades. Der Anwohnerin war klar: Der Mann versuchte gerade das Rad zu stehlen. Sie eilte aus ihrer Wohnung auf die Straße. Als der mutmaßliche Dieb die 46-Jährige entdeckte, ließ der Mann das E-Bike stehen und flüchtete.

Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-3221 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell