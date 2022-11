Polizei Hagen

POL-HA: Verdacht der Brandstiftung - Grillhütte und Schuppen am Quambusch vollständig abgebrannt

Hagen-Haspe (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.11.2022) gingen bei den Leitstellen der Hagener Polizei und Feuerwehr Meldungen über einen Brand in Haspe ein. Als die Polizeibeamten, gegen 16.15 Uhr, in der Straße Am Quambusch eintrafen, brannten die Grillhütte sowie ein Schuppen eines Sportvereins bereits in voller Ausdehnung. Die Kripo übernahm noch am Brandort die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066.(sen)

