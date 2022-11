Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall am Volmeabstieg

Hagen-Eilpe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Eilpe wurden am Montagnachmittag (31.10.2022) eine 50-jährige Autofahrerin und ein 58-jähriger Autofahrer schwer verletzt. Gegen 10.00 Uhr befuhr die 50-Jährige mit ihrem grauen VW den Volmeabstieg und wollte nach links auf den Zubringer der Autobahn A45 abbiegen. Aus bislang ungeklärter Ursache übersah sie dabei den entgegenkommenden BMW des 58-Jährigen und es kam zur Kollision der Autos. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen weiteren BMW eines 71-jährigen Mannes geschleudert, der aus Richtung der A45 kam. Die 50-Jährige und der 58-Jährige verletzten sich bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Nach einer notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle brachte der Rettungsdienst sie in nahegelegene Krankenhäuser. Alle am Unfall beteiligten PKW mussten abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell