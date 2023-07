POL-RBK: Bergisch Gladbach - 85-jährige Fußgängerin nach Zusammenstoß mit Rollstuhlfahrer schwer verletzt

Odenthal/Overath (ots) - Im Kreisgebiet wurden am Mittwochmorgen (26.07.) zwei weitere Schuleinbrüche gemeldet. Während die Täter in einem Overather Fall erfolgreich ins Gebäudeinnere kamen, gelang ihnen dies in einer Grundschule in Odenthal nicht. In der Pérenchiesstraße in Overath verschafften sich unbekannte Täter in der Zeit zwischen Dienstag (25.07.) circa ...

mehr