Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - Maschinen und Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen gestohlen

Burscheid (ots)

Am gestrigen Donnerstag (27.07.) sind bei der Polizei Rhein-Berg zwei Diebstahlsdelikte aus Handwerkerfahrzeugen angezeigt worden.

Dem Nutzer eines Kastenwagens der Marke Peugeot fiel der Aufbruch seines Firmenfahrzeuges gegen 06:15 Uhr auf. Das Fahrzeug war am Vorabend (26.07.) gegen 22:00 Uhr noch unversehrt an der Höhestraße abgestellt worden. Der Nutzer stellte schließlich am Morgen eine aufgebrochene Hecktür und das Fehlen zweier Gebläsegeräte fest. Die Höhe des Sach- und Beuteschadens konnte bislang noch nicht beziffert werden.

Im Ewald-Sträßer-Weg ereignete sich eine weitere Tat in der Zeit von Mittwoch (26.07.) circa 16:30 Uhr bis Donnerstag (27.07.) circa 06:35 Uhr. Hier stellte der Nutzer eines Renaults Beschädigungen an der Schiebetür seines Firmenfahrzeuges fest. Der oder die Täter hatten offenbar ein Loch in die Schiebetür geschnitten, um diese zu öffnen. Gestohlen wurden ein Bohrhammer, eine Flex und ein Werkzeugkoffer mit diversen Werkzeugen. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Wert der entwendeten Gegenstände werden auf einen insgesamt mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Zeugenhinweise zu diesen beiden Taten nimmt das Kriminalkommissariat 3 in Burscheid unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (th)

