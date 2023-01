Polizei Köln

POL-K: 230131-3-LEV Mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen - Betäubungsmittel, Mobiltelefone, Bargeld und Pkw sichergestellt

Leverkusener Polizisten haben am Montagabend (30. Januar) im Stadtteil Alkenrath einen mutmaßlichen Drogenhändler (22) bei einer Fahrzeugkontrolle festgenommen und eine nicht geringe Menge an Drogen, Mobiltelefone sowie mehrere tausend Euro Bargeld sowie seinen Audi A1 sichergestellt. Nach einem positiven Drogenvortest auf Kokain ordneten die Beamten zudem eine Blutprobe bei dem 22 Jahre alten Autofahrer an.

Gegen 22 Uhr war den Einsatzkräften bei der Fahrzeugkontrolle Cannabis-Geruch in die Nase gestiegen. Unter dem Fahrersitz und in einem Versteck in der Mittelkonsole fanden die Beamten verkaufsfertige Einheiten Marihuana, Haschisch und Kokain. In der von einem Staatsanwalt angeordneten Durchsuchung der Wohnung und der Garage des Leverkuseners stellten Polizisten weitere Betäubungsmittel sowie Zubehör sicher. Der Mann soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. (mw/de)

