Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Oberstadt; Kollision zwischen zwei Radfahrern

Mainz - Oberstadt (ots)

Am 20.07.2023 kam es gegen 8:00 Uhr beim Abbiegen in die Binger Straße in der Höhe des Tankstellengeländes zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Ein 12-jähriger Junge und ein 45-jähriger Mann befuhren beide den Radweg in Richtung Hauptbahnhof. Dabei überholte der Mann den Jungen aufgrund seiner langsamen Geschwindigkeit und bog auf Höhe der Tankstelle, ohne vorherige Ankündigung nach rechts ab, um über das Tankstellengelände in die Straße "Am Römerlager" einzubiegen. Beim Abbiegen touchierte der Mann das Vorderrad des Jungen, woraufhin dieser stürzte. Der Junge erlitt leichte Verletzungen und wurde für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. Der Mann blieb unversehrt. Die Erziehungsberechtigten wurden entsprechend informiert.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 1 unter der Rufnummer 06131/65-4110 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz1@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell