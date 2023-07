Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz; Verkehrssicherheit - Die Mainzer Polizei lädt ein

Mainz (ots)

Die Mainzer Polizei lädt am Dienstag, dem 25.07.2023 von 09:00 - 15:00 zu einer großen Präventionsveranstaltung in Kooperation mit dem RadBüro der Stadt Mainz und dem ADFC in Mainz ein.

Auf dem Gutenbergplatz vor dem Theater wird über viele Themen rund um Fahrradsicherheit und Verkehrsunfallprävention informiert sowie interaktive Angebote stattfinden. An einer Reaktionswand können die Besucher ihre Reaktion, Koordination und Bewegungsfähigkeit testen sowie an einer Knack-Box ihre Fingerfertigkeit beim Aufbrechen eines Fahrradschlosses unter Beweis stellen. Zudem zeigt ein Helmtest den Besuchern auf, wie schwer Kopfverletzungen ausfallen können, wenn Sie keinen Helm tragen. Darüber hinaus bietet der ADFC einen Fahrrad-Check an.

Kommen Sie gerne vorbei.

Ihre Polizei freut sich!

