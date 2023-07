POL-PPMZ: Mainz - Altstadt; Rollerdiebe auf frischer Tat geschnappt, Eigentümer verkauft Beute an Dieb

Budenheim (ots) - Am Mittwoch gegen 13 Uhr kam es im Bereich der Mainzer Landstraße in Budenheim zu einem Einbruch in einen Wohncontainer, welcher auf einem Firmengelände steht. Zwei bislang unbekannte männliche Täter sind dort gewaltsam in den Container eingedrungen, indem sie die Eingangstür aufgebrochen haben. Anschließend wurde im Inneren alles durchwühlt. Die Täter flüchteten, vermutlich ohne Beute gemacht ...

