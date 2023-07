Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bargeld nach Einbruch in Imbiss entwendet

Troisdorf (ots)

In den frühen Morgenstunden wurde am Donnerstag (13. Juli) zwischen 05:20 Uhr und 05:45 Uhr in einen Imbiss an der Hauptstraße in Troisdorf-Spich eingebrochen. Mutmaßlich betrat der unbekannte Täter den Biergarten des Imbisses, um so ein Küchenfenster zu erreichen. Es gelang ihm, das Fenster zu öffnen und einzusteigen. Im Anschluss entwendete er einen dreistelligen Bargeldbetrag aus der Kasse und einer Handtasche. Wer hat etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei unter 02241 541-3221 entgegen. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell