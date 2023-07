Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Pedelec-Fahrer nach Sturz verletzt

Eitorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch (12. Juli) auf der Kreisstraße 27 (K27) in Eitorf-Irlenborn hat sich ein 36-Jähriger verletzt. Gegen 23:30 Uhr befuhr der Eitorfer mit seinem Pedelec die K27. Dabei sei er nach eigenen Angaben einem Tier ausgewichen, weswegen er zu Fall kam. Zu einem Zusammenstoß mit dem Tier sei es nicht gekommen. Durch den Sturz zog sich der Zweiradfahrer Verletzungen zu. Da sich Anzeichen für einen Alkoholkonsum ergaben, führten die hinzugerufenen Beamten ein Alkoholtest mit dem Eitorfer durch. Das Atemalkoholgerät zeigte einen Wert von knapp 0,9 Promille an. Nachdem der 36-Jährige medizinisch behandelt wurde, wurde ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. (Re)

