Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Einfamilienhaus

Sankt Augustin (ots)

Im Zeitraum zwischen Montag (10. Juli), 20:00 Uhr, und Dienstag (11. Juli), 08:30 Uhr, wurde in ein Einfamilienhaus an der Geislarer Straße in Sankt Augustin-Meindorf eingebrochen. Unbekannte hatten ein Kellerfenster aufgehebelt und das Haus nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, war bei der Anzeigenerstattung noch unklar. Die Spurensicherung wurde hinzugezogen. Wer etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Einbruch wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung zu setzen. (Re)

