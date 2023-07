Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Ruppichteroth - Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Ruppichteroth (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Ruppichteroth wurden alle fünf Insassen eines Opels zum Teil schwerverletzt. Ein 22-jähriger Mann befuhr mit dem PKW die B 478 aus Ahe kommend in Richtung Ruppichteroth. Auf gerader Strecke kam das Fahrzeug aus nicht bekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum. Der Wagen wurde in den Graben geschleudert und überschlug sich. Anschließend rutschte das Fahrzeug auf dem Dach quer über die Fahrbahn und kam in der gegenüberliegenden Böschung zum Stillstand. Zwei der 15 - 22jährigen Personen konnten sich selbst befreien. Die Anderen wurden durch die Feuerwehr geborgen. Die Verletzten wurden in unterschiedliche Krankenhäuser transportiert. Es gab eine Vollsperrung der Bundesstraße. (HPS)

