POL-SU: PKW überschlägt sich - 33-Jährige schwer verletzt

Sankt Augustin (ots) - Am Freitag (07. Juli) wurden zwei Kölnerinnen (27 und 43 Jahre) nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Eine weitere 14-jährige Tatverdächtige flüchtete. Gegen 19:00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Rathausallee in Sankt Augustin die drei Frauen, wie sie mehrere Artikel in ihre Einkaufstrolleys steckten. Bevor sie das Geschäft verlassen konnten, sprach ...

