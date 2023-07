Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Tatverdächtige nach Ladendiebstahl festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am Freitag (07. Juli) wurden zwei Kölnerinnen (27 und 43 Jahre) nach einem Ladendiebstahl vorläufig festgenommen. Eine weitere 14-jährige Tatverdächtige flüchtete. Gegen 19:00 Uhr beobachtete der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Rathausallee in Sankt Augustin die drei Frauen, wie sie mehrere Artikel in ihre Einkaufstrolleys steckten. Bevor sie das Geschäft verlassen konnten, sprach der Ladendetektiv sie auf den Diebstahl an. Die drei Frauen versuchten sofort zu flüchten. Während die Minderjährige ohne Beute weglief, konnte der Ladendetektiv die 27- und 43-Jährige an der Flucht hindern. Die beiden Frauen, die bereits mehrfach wegen Eigentumsdelikten polizeilich in Erscheinung getreten sind, wurden vorläufig festgenommen. Das Diebesgut in einem Gesamtwert von rund 570 Euro wurde dem Geschäft wieder ausgehändigt. Da keine Haftgründe gegen die beiden Frauen vorlagen, wurden sie nach Abschluss der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls wurde gegen die Kölnerinnen eingeleitet. (Re)

