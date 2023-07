POL-SU: Die Vermisstenfahndung nach der 14-jährigen Lohmarerin kann eingestellt werden

Hennef (ots) - Im Zeitraum zwischen Donnerstag (06. Juli), 23:45 Uhr, und Freitag (07. Juli), 06:00 Uhr, wurde eine Honda NC 750X mit dem Kennzeichen SU-OQ25 gestohlen. Das Motorrad befand sich in der Einfahrt eines Einfamilienhauses an der Burgstraße in Hennef-Uckerath. Zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr wurde in derselben Nacht ein weiteres Motorrad (Ducati Monster) mit dem Kennzeichen SU-HE122 gestohlen. Das Zweirad stand ebenfalls in einer Einfahrt eines Reihenhauses am ...

mehr