POL-SU: Mercedes nach Fahrt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss sichergestellt

Hennef (ots)

Am Donnerstagmittag (06. Juli) gegen 13:45 Uhr fiel Beamten der Polizeiwache Hennef ein verdächtiges Fahrzeug auf, dass die Buchholzer Straße (B8) in Richtung Königskauler Straße befuhr. Die Polizisten entschieden sich, das Fahrzeug zu kontrollieren und hielten es im Einmündungsbereich Buchholzer Straße / Antoniusstraße an.

Die 48-jährige Fahrzeugführerin aus Hennef räumte sofort ein, dass sie keinen Führerschein und Drogen zu sich genommen habe. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf mehrere Stoffe. Im Fahrzeug fanden die Beamten eine Feinwaage und ein Papierstück, an dem sich möglicherweise Restanhaftungen von Drogen befanden. Zudem ergaben Ermittlungen in den polizeilichen Auskunftsystemen, dass die 48-Jährige bereits mehrmals ohne Führerschein am Steuer erwischt worden war. Der Mercedes und die Konsumutensilien wurden sichergestellt.

Zudem wurde der Henneferin eine Blutprobe entnommen.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss wurde eingeleitet. (Re)

