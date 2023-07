Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Aufmerksamer Mitarbeiter verhindert Vermögensschaden

Troisdorf (ots)

Ein 84-jähriger Troisdorfer wurde beinahe Opfer eine Betrugsmasche. Während der Senior am Dienstagabend (04. Juli) im Internet surfte, hatte er plötzlich keinen Zugriff mehr auf seinen PC. Zusätzlich erschienen auf seinem Desktop mehrere Warnungen und eine Telefonnummer, mit der er die Probleme beheben könne.

Am Folgetag entschied sich der Senior, die angezeigte Nummer anzurufen. Es meldete sich ein unbekannter Mann, der dem Troisdorfer erklärte, dass er 500 Euro in Form von Guthabenkarten für die Problemlösung bezahlen müsse. Daraufhin begab sich der 84-Jährige zum nächstgelegenen Lebensmittelgeschäft. Als er an der Kasse die Guthabenkarten erwerben wollte, wurde er von dem aufmerksamen und gut informierten Kassierer darauf hingewiesen, dass es sich möglicherweise um einen Betrugsversuch handelt. Es kam daher zu keiner Zahlung an die Täter. Die Polizei dankt dem unbekannten Supermarktmitarbeiter!

Hinweise der Polizei:

Gehen Sie nicht auf die Forderungen der vermeintlichen Problemlöser ein, sondern beenden Sie das Gespräch. Führen Sie keine Installation von Software durch, zu der Sie am Telefon aufgefordert werden. Folgen Sie auch keinen Links, die Ihnen genannt werden. Tätigen Sie keine Zahlungen (z.B. durch Herausgabe von Kreditkartendaten oder Guthabencodes). Unterbrechen Sie im Notfall die Internetverbindung zum Computer. Zeigen Sie den Vorfall bei Ihrer nächsten Polizeidienststelle an. (Re)

