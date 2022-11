POL-NK: Störungen bei 3. Liga-Begegnung SV Elversberg gegen SC Freiburg II

Bexbach (ots) - Am Morgen des 09.11.2022 wurde auf dem Schulweg zum Krebsberggymnasium gegen 07:00 Uhr eine 14-jährige Schülerin angefahren. Das Mädchen ging dabei fußläufig auf dem Gehweg der Danziger Straße in die Stettiner Straße in Oberbexbach, als sich ein schwarzer, mittelgroßer PKW der Stettiner Straße von der Breslauer Straße her kommend, nähert. Im Bereich der Einmündung kommt der PKW aus bislang ...

mehr