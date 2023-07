Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kradfahrer bei Zusammenstoß mit PKW schwer verletzt

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Samstag, 08.07.2023, gegen 14.05 Uhr ereignete sich auf der Wahnbachtalstraße in Neunkirchen-Seelscheid ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Ein 63-jähriger Kölner war mit seinem Motorrad auf der Wahnbachtalstraße von Much aus in Richtung Hausermühle unterwegs. Hinter dem Gutmühlenweg kam es in einer Linkskurve zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden PKW eines 38-jährigen Mannes mit Wohnsitz in der Slowakei. Der Kradfahrer verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte mit dem Krad in die Schutzplanke. Bei dem Sturz zog er sich schwere, aber nicht lebensgefährliche, Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle in beiden Fahrtrichtungen zeitweise gesperrt werden. Zur Klärung der Unfallursache wurden beide Fahrzeuge durch die Polizei sichergestellt. Der Fahrer des PKW musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

(ThoHo)

