POL-PDPS: Ruppertsweiler - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizei Pirmasens (ots)

Am vergangenen Freitag, 30.06.2023, gegen 11:00 Uhr, wurde von der Streife in Ruppertsweiler, in der Straße Im Sandacker ein PKW mit einem Kennzeichen aus Völklingen festgestellt. Der 42-jährige Fahrzeugführer legte einen moldawischen Führerschein vor. Die weiteren Überprüfungen ergaben, dass der Mann bereits länger als ein halbes Jahr in Deutschland lebt. Er hätte die Fahrerlaubnis demnach zwischenzeitig umschreiben lassen müssen. Die Weiterfahrt wurde untersagt, ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. |pips

