POL-PDTR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Trier (ots) - Am Donnerstag den 11.05.2023 kam es in der Eurener Straße, etwa in Höhe der KiTa St. Helena zu einer Nötigung im Straßenverkehr. Der Fahrer eines schwarzen BMW 3er fuhr hierbei auf der Eurener Straße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Richtung der Straße Im Speyer. Dabei fuhr der Fahrer des BMW am dortigen Grünstreifen links vorbei auf die Gegenfahrbahn und bremste im Anschluss einen bislang ...

mehr