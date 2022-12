Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßlicher Drogendealer muss in Untersuchungshaft

Grevenbroich (ots)

In der Wohnung eines 42 Jahre alten Mannes an der Kolpingstraße fanden Mitarbeiter des Ordnungsamtes am Mittwoch (30.11.), gegen 9:15 Uhr, Rauschgift.

Eigentlich hatten die Mitarbeiter des Rhein-Kreises Neuss mit einem Gerichtsbeschluss nach Ausweisdokumenten gesucht, dabei aber zufällig an mehreren Stellen Drogen gefunden.

Hinzugerufene Polizeibeamte stellten Heroin, Ecstasy und andere bislang unbekannte chemische Substanzen sicher und nahmen den 42-Jährigen vorläufig fest.

Aufgrund der Menge an Drogen besteht der Verdacht, dass sie nicht nur zum Eigenverbrauch bestimmt waren, sondern der Festgenommene als Dealer mit ihnen handelt.

Ein Richter am Amtsgericht Grevenbroich ordnete am Donnerstagvormittag (01.12.) die Untersuchungshaft gegen den Mann an.

Das Kriminalkommissariat 24 in Grevenbroich hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell